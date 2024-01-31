Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил свою точку зрения о новой фазе конфликта на Украине. Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в текущем году.