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Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент

Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил свою точку зрения о новой фазе конфликта на Украине. Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в текущем году.

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