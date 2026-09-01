Что произошло на саммите ШОС в Бишкеке

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся в Бишкеке, стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества и международной безопасности.
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