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Клэбо о возвращении в сборную Норвегии: «Будет меньше шума в прессе и вечных вопросов о том, смогу ли я выступать»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжам готовился к прошлому сезону вне национальной команды. – Я очень рад, что больше не нужно беспокоиться о работе над соглашением.

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