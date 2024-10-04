Серебро волейболистов ´Белшины´.

Волейболистам ´Белшины´ расслабляться не приходится. В начале сентября они выступали за дружину Могилевской области на Республиканской летней спартакиаде работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
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