Каждый второй респондент отмечает коррупцию в судебной системе, прокуратуре и полиции

Каждый второй респондент первого национального опроса общественного мнения о неподкупности в секторе правосудия считает, что коррупция присутствует в судебной системе (48%), системе прокуратуры (47%) и полиции (46%), а 38% считают, что коррупция широко распространена среди адвокатов.
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