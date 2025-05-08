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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварухин о серии с «Ак Барсом»: «Когда результата нет, ответственность падает на тренера. В 7-й игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии»

Заварухин о серии с «Ак Барсом»: «Когда результата нет, ответственность падает на тренера. В 7-й игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии»

– Сразу после седьмой игры я вас уже спрашивал, но спустя время можно повториться: что бы могли исправить в той серии? – Основное для меня – ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера.

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