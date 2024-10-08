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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»

В матче 11-го тура Мир РПЛ между воронежцами и махачкалинским «Динамо» (1:1) 20-летний полузащитник гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибун, уходя с поля после замены на 66-й минуте.

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