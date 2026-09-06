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Туризм и География

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Сравнение «Сапсана» и «Ласточки» на маршруте Москва — Петербург: личный опыт

Сравнение «Сапсана» и «Ласточки» на маршруте Москва — Петербург: личный опыт

Поездка в Петербург на выходные стала для меня не просто коротким путешествием, а поводом наконец-то разобраться, чем же на практике отличаются два самых популярных способа добраться до Северной столицы по железной дороге.

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