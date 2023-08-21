«Бум закончился»: в США заявили о «закате» экономики Китая

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лина любимцева

США вообще уже ДАВНО В ЭТОМ ЗАКАТЕ ВАЛЯЮТСЯ!! Лиши доллар статуса "резервной валюты", и каюк придет. ТРАМП был прав, когда сказал, что доллар единственная их "сила"!! США непомерно печатают этот доллар по потребности, за этот счет и живут. А мировая экономика уже завалена этим долларом, никуда не сунутся, задыхается от этих зеленых БУМАЖЕК!! ВСЕМ КАЮК БУДЕТ!! А США там о Китае рассуждают!! Да Китай НА НОГАХ ТВЕРДО СТОИТ благодаря своим производственным мощностям и трудолюбивому китайскому народу!! Не на халяву живет Китай, не как США!!