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В красноярской больнице нашли простой способ выявить скрытую причину инсульта у молодых

В красноярской больнице нашли простой способ выявить скрытую причину инсульта у молодых

КРАСНОЯРСК, 9 сентября, ФедералПресс. В Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона усовершенствовали порядок обследования пациентов младше 55 лет, перенесших ишемический инсульт с неясной этиологией.

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