Янис Тимма прилетел в Москву мириться с Седоковой

История любви певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы, судя по всему, еще не закончена. В сентябре артистка заявила о расставании и скором разводе со своим атлетом в эфире популярного телешоу, подчеркнув, что пришло время поставить точку.