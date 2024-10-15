Янис Тимма прилетел в Москву мириться с Седоковой

История любви певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы, судя по всему, еще не закончена. В сентябре артистка заявила о расставании и скором разводе со своим атлетом в эфире популярного телешоу, подчеркнув, что пришло время поставить точку.
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