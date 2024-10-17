"Метрострой" заплатит миллиард за рытье котлована на севере Петербурга

В Петербурге продолжается строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена. Где-то в районе Туристской улицы под землей сейчас находится тоннеле-проходческий комплекс «Надежда», прорывающий путь от «Беговой» (проектное название «Улица Савушкина») к строящейся станции «Каменка» (проектное название «Зоопарк»).