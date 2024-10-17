Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Вот и пускай кочуют в Румынию или Индию.Полиция Ленобласт...
  • людмила макарова
    Кастрировать таких нужноСажал на колени: ...
  • tsan tsan
    Всего-то с марта занимает должность, а уже поумнел ?  Не по-фински как-то.Глава Финляндии А...

"Метрострой" заплатит миллиард за рытье котлована на севере Петербурга

"Метрострой" заплатит миллиард за рытье котлована на севере Петербурга

В Петербурге продолжается строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена. Где-то в районе Туристской улицы под землей сейчас находится тоннеле-проходческий комплекс «Надежда», прорывающий путь от «Беговой» (проектное название «Улица Савушкина») к строящейся станции «Каменка» (проектное название «Зоопарк»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх