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Аргументы и Факты

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WP: США готовятся продать Израилю новую партию авиабомб весом более 900 кг

WP: США готовятся продать Израилю новую партию авиабомб весом более 900 кг

Американские власти готовятся продать Израилю авиационные бомбы, каждая из которых весит 2000 фунтов (примерно 907 килограммов), а также другое вооружение, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника.

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