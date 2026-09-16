WP: США готовятся продать Израилю новую партию авиабомб весом более 900 кг

Американские власти готовятся продать Израилю авиационные бомбы, каждая из которых весит 2000 фунтов (примерно 907 килограммов), а также другое вооружение, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника.
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