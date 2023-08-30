Что нужно делать в церковный праздник иконы Божией Матери Всецарица и народный Флор и Лавр 31 августа, молитва Алёна Юрьева Каждый год 31 августа Православная Церковь и верующие во всем миру отмечают праздник иконы Божией Матери «Всецарица».