RSUTE

4 подписчика

Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что нужно делать в церковный праздник иконы Божией Матери Всецарица и народный Флор и Лавр 31 августа, молитва

Что нужно делать в церковный праздник иконы Божией Матери Всецарица и народный Флор и Лавр 31 августа, молитва

Что нужно делать в церковный праздник иконы Божией Матери Всецарица и народный Флор и Лавр 31 августа, молитва Алёна Юрьева Каждый год 31 августа Православная Церковь и верующие во всем миру отмечают праздник иконы Божией Матери «Всецарица».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх