Шарлота задержали в Пулково после возвращения в Россию: ему грозит пять лет тюрьмы

Певец Шарлот за последние несколько лет неоднократно пытался эпатировать публику. Он не раз говорил о том, что умер, хотя сообщения о его смерти были лишь пиар-ходом перед выходом какой-то песни или альбома.
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