Опасность, что люди утратят контроль над ИИ, сохраняется

Главная угроза, связанная с искусственным интеллектом, состоит не в том, что машины обретут собственные цели и восстанут против человечества, а в постепенной передаче им целеполагания.
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