ИИ подтолкнул к суициду 14-летнего подростка: в США проходит суд, где обвиняется чатбот Character AI Ольга БезродняяВо Флориде продолжается судебное разбирательство против Google и чатбота Character AI, обвиняемых в косвенной причине смерти 14-летнего Сьюэлла Сетцера III.
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