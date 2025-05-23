ИИ подтолкнул к суициду 14-летнего подростка: в США проходит суд, где обвиняется чатбот Character AI Ольга БезродняяВо Флориде продолжается судебное разбирательство против Google и чатбота Character AI, обвиняемых в косвенной причине смерти 14-летнего Сьюэлла Сетцера III.