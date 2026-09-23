Откуда утекло больше всего мозгов в последние годы...

Рейтинг стран, из которых идет самый большой отток квалифицированных граждан, опубликовал ресурс "The Global Economy".
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