Песков: Россия должна быть начеку после заявления Макрона по Украине

У европейских политиков нет инстинкта самосохранения, поэтому Россия должна быть начеку. Такое мнение в эфире Первого канала высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО и ЕС на Украину.