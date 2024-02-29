Песков: Россия должна быть начеку после заявления Макрона по Украине

У европейских политиков нет инстинкта самосохранения, поэтому Россия должна быть начеку. Такое мнение в эфире Первого канала высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО и ЕС на Украину.
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