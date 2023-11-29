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Несекретные материалы

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Третий американский фронт открылся! И это - не Тайвань.

Третий американский фронт открылся! И это - не Тайвань.

На самом деле, если и сейчас китайцы момент прощелкают - они реально лохами будут. Ну, когда, если не теперь, в самом деле? Даже, до этого начавшегося конфликта, на фоне раздирающегося между Украиной и Израилем белоголовым орлом, запускать горячую фазу по, скажем так, возвращению Тайваня в родную гавань (где-то я это уже слышал, вроде бы, хм.

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