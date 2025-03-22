Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Опозорившаяся дважды за минуту Ксения Собчак и «чудо в перьях» Лолита на неделе моды в Москве.

Опозорившаяся дважды за минуту Ксения Собчак и «чудо в перьях» Лолита на неделе моды в Москве.

Известная журналистка Ксения Собчак, как всегда, не смогла пропустить событие, которое идеально соответствует её самовосприятию, и посетила Московскую неделю моды.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Прошу прощения, а кому столь известна Собчак как журналистка? Хотя бы одну статью в студию.
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7 час.
Александр Симаков
Я вообще-то не сторонник Собчачки,  но это не Собчак не известна, как журналистка.  Это тебе не известно, что такое журналист. Журналист — это специалист, который собирает информацию и распространяет ее в средствах массовой информации. В зависимости от сферы (печать, радио, телевидение) и должности (специальный корреспондент, телерепортер и т. д.) он пишет тексты, создает аудио- и визуальные программы: репортажи, статьи, интервью.
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5 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Непотопляемые наши....
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3 час.
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