Опозорившаяся дважды за минуту Ксения Собчак и «чудо в перьях» Лолита на неделе моды в Москве.

Александр Симаков

Я вообще-то не сторонник Собчачки, но это не Собчак не известна, как журналистка. Это тебе не известно, что такое журналист. Журналист — это специалист, который собирает информацию и распространяет ее в средствах массовой информации. В зависимости от сферы (печать, радио, телевидение) и должности (специальный корреспондент, телерепортер и т. д.) он пишет тексты, создает аудио- и визуальные программы: репортажи, статьи, интервью.