Происшествия

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В Московской области задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру

Следователем следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.

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