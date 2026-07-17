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Естественная красота: 7 советских актрис, которые отказались от пластики и сохранили уникальный шарм

Естественная красота: 7 советских актрис, которые отказались от пластики и сохранили уникальный шарм

Вопрос о том, как относиться к возрастным изменениям, рано или поздно встает перед каждой известной актрисой.

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