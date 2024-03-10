Бедные богатые украинцы

Всем хороша статья -кроме вранья про среднюю российскую зарплату в 57 тысяч ! Высчитывать что- либо среднее , -есть подлость по своей сути ! ( посчитайте среднюю зарплату депутата госдумы и уборщицы в поликлинике .... )

Вик Норд

Так и у пенсионеров так же...,даже в СССР были пенсии союзного значения,и республиканского,они сильно отличались от обычных,но в среднем по стране пенсия была 120 рублей,может быть вы слышали такое выражение о науке статистика...,есть ложь,есть большая ложь,а есть статистические данные... .