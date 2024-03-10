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Бедные богатые украинцы

Бедные богатые украинцы

Несмотря на философское зерно в названии статьи, которое отражает весь шизофренический дуализм украинского бытия и наталкивает на размышления, абсолютное большинство украинских граждан, ныне проживающих на территории, подконтрольной киевскому режиму, после победы русского оружия будут крутить у виска пальцем, если вздумают эту статью прочесть.

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Комментарии
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Boris Borisov
Всем хороша статья -кроме вранья про среднюю российскую зарплату в 57 тысяч ! Высчитывать что- либо среднее , -есть подлость по своей сути ! ( посчитайте среднюю зарплату  депутата госдумы и уборщицы в поликлинике .... )
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21 час.
Вик Норд
Так и у пенсионеров так же...,даже в СССР были пенсии союзного значения,и республиканского,они сильно отличались от обычных,но в среднем по стране пенсия была 120 рублей,может быть вы слышали такое выражение о науке статистика...,есть ложь,есть большая ложь,а есть статистические данные... .
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16 час.

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