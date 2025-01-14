В Воронежской области в течение ночи сбили несколько БПЛА — губернатор

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были обнаружены и уничтожены в небе над регионом, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 14 января в своем Telegram-канале.
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