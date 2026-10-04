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Газета.ру

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Арагчи: Ормузский пролив откроют за неделю, если США примут план Ирана

Арагчи: Ормузский пролив откроют за неделю, если США примут план Ирана

Ормузский пролив может открыться максимум за неделю, если США примут предложенный Ираном план. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.

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