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Андрей Мартюк совершил 5 блок-шотов за 15 минут против МБА – его новый рекорд

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк обновил личный рекорд по количеству блок-шотов в одном матче Единой лиги ВТБ.

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