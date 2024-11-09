Новосибирская область заняла шестое место в стране по уровню цифровизации

Достижение показателей цифровой зрелости, повышение качества оказания электронных услуг, внедрение новых сервисов, ведение госпабликов – эти и другие вопросы цифровой трансформации обсудили на заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области 8 ноября.
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