Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сионисты и бандеровцы - близнецы-братья

Из старой тетради.Меня, как и многих других, поражала странная любовь евреев и украинцев, давшая миру феномен "жидобандеровец".

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