Infopro54.ru – Новости Сибири В Сети появились скриншоты постов-откровений некоего Саидо Мурада, который пообещал устроить в России геноцид и заставить граждан страны принять ислам.
«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России
Комментарии
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Александр Пятнистый
не гаранту, а хуснулле, файзулле, затулле, ряду других, ратующих за мигрантов, и верхушке мусульманского духовенства, особенно гайнутдину
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9 час.
sylpfide sylpfide
А куда его выдворять? Судя по ФИО от дагестанец, а это Россия.
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1 час.
РР
Русский Россиянин
А что за разжигание розни уже нет статьи срока, где там указано что просим прощение и дело закрывается, вот поэтому и высказывают свое отношение в виде геноцида. А где наша власть, продалась полностью, ждут резню своего населения, не против получается этого ?!
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1 час.
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