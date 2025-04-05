«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России

А куда его выдворять? Судя по ФИО от дагестанец, а это Россия.

РР

Русский Россиянин

А что за разжигание розни уже нет статьи срока, где там указано что просим прощение и дело закрывается, вот поэтому и высказывают свое отношение в виде геноцида. А где наша власть, продалась полностью, ждут резню своего населения, не против получается этого ?!