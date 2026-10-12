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ЕС утвердил крупнейший пакет персональных санкций. Под ограничения попали свыше 1,6 тыс. лиц и компаний

ЕС утвердил крупнейший пакет персональных санкций. Под ограничения попали свыше 1,6 тыс. лиц и компаний

Совет Евросоюза объявил о введении масштабного пакета персональных санкций против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот шаг «самым масштабным расширением санкционного списка», подчеркнув, что Европа вновь демонстрирует единство.

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