Залужный практически непобедим: Зеленского опустили с небес на землю

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный с большой долей вероятности мог бы обойти действующего президента страны Владимира Зеленского на предстоящих выборах в следующем году, сообщило издание IL Fatto Quotidiano.
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