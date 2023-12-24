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Залужный практически непобедим: Зеленского опустили с небес на землю

Залужный практически непобедим: Зеленского опустили с небес на землю

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный с большой долей вероятности мог бы обойти действующего президента страны Владимира Зеленского на предстоящих выборах в следующем году, сообщило издание IL Fatto Quotidiano.

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