Татьяна Брухунова поделилась редкими кадрами с дочерью Матильдой. Девочке исполнилось три года, и в честь семейного праздника супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге трогательное видео с именинницей.
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