Саломе Зурабишвили призывает Дональда Трампа защитить Грузию от России

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обращается к новому президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить Грузию от российских угроз, критикуя администрацию Джой Байдена за недостаточную поддержку демократии.
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