Пакистан: шесть боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) были убиты и еще четверо ранены в ходе операции по обеспечению безопасности в районе Зам округа Танк и районе Сарай Дарга округа Лакки Марват провинции Хайбер-Пахтунхва 14 октября.