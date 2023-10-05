Политолог Соколов: переговоры ЕС и РФ в нынешней ситуации - невероятное событие

Встреча и проведение тайных переговоров представителей США, Евросоюза и России по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе невозможно представить в нынешней политической обстановке, заявил политолог Константин Соколов.
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