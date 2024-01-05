Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Valeria Bocharova

Все может быть...только архитектору (тем более тиктокеру) не надо забывать о том,что изменения даже цветового решения фасадов зданий, не говоря о реконструкции с реставрацией и благоустройством территорий, расположенных в каких-либо исторических и современных зонах городской среды потребует разрешительных оснований и соответственно согласований проектных решений в инстанциях, ответственных за облик города/ поселка не зависимо от формы собственности данных сооружений и земельных участков. Но все же хорошо, что молодое поколение обращает свое внимание на проблемы подобного рода...осталось понять и научиться профессионально организовывать процесс проектирования , согласования и реализацию достойных идей.