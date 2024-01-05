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  • Valeria Bocharova (Бочарова)
    Если есть желание и Заказчики, которые готовы поработать с профессионалами в области архитектуры и градостроительства...Тиктокер показал,...
  • Valeria Bocharova (Бочарова)
    Все может быть...только архитектору (тем более тиктокеру) не надо забывать о том,что   изменения даже цветового решен...Тиктокер показал,...
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Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Несмотря на то, что на дворе уже 2023 год, многие города всё ещё игнорируют дизайн-код наружной рекламы, что в целом портит внешний вид улиц.

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Комментарии
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Valeria Bocharova
Все может быть...только архитектору (тем более тиктокеру) не надо забывать о том,что   изменения даже цветового решения фасадов зданий, не говоря о реконструкции с реставрацией и благоустройством территорий, расположенных в каких-либо исторических и современных зонах городской среды потребует разрешительных оснований и соответственно согласований проектных решений в инстанциях,  ответственных за облик города/ поселка не зависимо от формы собственности данных сооружений и земельных участков. Но все же хорошо, что молодое поколение обращает свое внимание на проблемы подобного рода...осталось понять и  научиться профессионально организовывать процесс проектирования , согласования и реализацию  достойных идей.
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13 час.
Valeria Bocharova
Если есть желание и Заказчики, которые готовы поработать с профессионалами в области архитектуры и градостроительства обращайтесь моб. +7921-953-15-70 bolera@mail.ru Бочарова Валерия Юрьевна, архитектор, стаж работы более 25 лет.
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13 час.

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