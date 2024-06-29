Маск предположил, что США сейчас вообще никто не управляет

Предприниматель Илон Маск предположил, что Соединенными Штатами сейчас вообще никто не управляет. Так Маск прокомментировал в социальной сети X (бывший Twitter) публикацию бывшего претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Вивека Рамасвами, который задался вопросом, кто руководит страной.
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