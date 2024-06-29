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Маск предположил, что США сейчас вообще никто не управляет

Маск предположил, что США сейчас вообще никто не управляет

Предприниматель Илон Маск предположил, что Соединенными Штатами сейчас вообще никто не управляет. Так Маск прокомментировал в социальной сети X (бывший Twitter) публикацию бывшего претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Вивека Рамасвами, который задался вопросом, кто руководит страной.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Маск задался вопросом, кто руководит страной. Да Байден там просто фигура, он в основном в отпусках. Читали статистику США сколько он работает. Он что есть, что его нет. Не он управляет страной! У ФРС полнота власти !
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