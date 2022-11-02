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Кассьерра интересен «Црвене Звезде», «Генку» и «Галатасараю». У него 0 голов за «Зенит» в 12 играх РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра интересен трем европейским клубам. «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай» проявляют активный интерес к 25-летнему нападающему, пишет Sport24.

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