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Призыв для россиян с вкладами и кредитами от главы Центробанка: держитесь, у нас нет выхода

Призыв для россиян с вкладами и кредитами от главы Центробанка: держитесь, у нас нет выхода

Призыв для россиян с вкладами и кредитами от главы Центробанка: держитесь, у нас нет выхода Евгения КомароваВладельцы кредитов и вкладов могут столкнуться с новыми изменениями в политике Центробанка.

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