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Не хватает рабочих рук или другая причина: подростков собираются отправить на работу с 16 лет

Не хватает рабочих рук или другая причина: подростков собираются отправить на работу с 16 лет

Не хватает рабочих рук или другая причина: подростков собираются отправить на работу с 16 лет Ольга БезродняяПредложении о трудоустройстве подростков с 16 лет в корне нарушает существующий закон о запрете трудовой деятельности до совершеннолетия, но такая инициатива поступила.

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