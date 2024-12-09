Не хватает рабочих рук или другая причина: подростков собираются отправить на работу с 16 лет Ольга БезродняяПредложении о трудоустройстве подростков с 16 лет в корне нарушает существующий закон о запрете трудовой деятельности до совершеннолетия, но такая инициатива поступила.