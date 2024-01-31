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Кто спас Залужного от отставки

Кто спас Залужного от отставки

@ president.gov.ua Tекст: Дмитрий Бавырин СМИ Украины внесли коррективы в описанную ими историю, по которой президент Владимир Зеленский отправил в отставку главкома Валерия Залужного: генералу предложили уйти по собственному желанию, однако он отказался.

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