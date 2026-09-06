БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эль-Ниньо-прогноз: Толпы мигрантов Голодного Юга просто затопчут Сытый Север — ждать уже недолго

Эль-Ниньо-прогноз: Толпы мигрантов Голодного Юга просто затопчут Сытый Север — ждать уже недолго

«Зеленый колониализм» — это не про экологию, это про порабощение Западом стран с развивающимися экономиками Георгий Смирнов Фото: Edmar Barros / AP/TASS Материал комментируют: Максим Медведков Николай Макеев В июне 2026 года температурный феномен Эль-Ниньо, который каждые 2−7 лет увеличивает нагрев воды в экваториальной части Тихого океана, оказался сильнейшим за поколение.

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