Эль-Ниньо-прогноз: Толпы мигрантов Голодного Юга просто затопчут Сытый Север — ждать уже недолго

«Зеленый колониализм» — это не про экологию, это про порабощение Западом стран с развивающимися экономиками Георгий Смирнов Фото: Edmar Barros / AP/TASS Материал комментируют: Максим Медведков Николай Макеев В июне 2026 года температурный феномен Эль-Ниньо, который каждые 2−7 лет увеличивает нагрев воды в экваториальной части Тихого океана, оказался сильнейшим за поколение.