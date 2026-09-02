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Ученые обнаружили позитивный эффект шахмат для мозга

Ученые обнаружили позитивный эффект шахмат для мозга

Шахматы могут оказаться не просто интеллектуальной игрой, а неожиданным инструментом реабилитации людей с зависимостями и психическими расстройствами.

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