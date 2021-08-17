Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Вот так мы воспитываем нашу молодежб. Если так пойдет и дальше, то страну не ждет ничего хорошего.В Ленобласти разб...
  • Лидия Санникова
    Смешно. К пенсии готовилась.Татьяне Булановой...
  • Aнатолий Райков
    Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через П...Корабли и катера ...

"Росгосстрах" расширил наполнение полиса для туристов "Поехали!"

"Росгосстрах" расширил наполнение полиса для туристов "Поехали!"

"Росгосстрах" расширил наполнение популярного онлайн-полиса для туристов "Поехали!". В него добавлены новые риски и дополнительные опции, которые понадобятся путешественникам в поездках по России и за рубежом, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх