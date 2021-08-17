"Росгосстрах" расширил наполнение полиса для туристов "Поехали!"

"Росгосстрах" расширил наполнение популярного онлайн-полиса для туристов "Поехали!". В него добавлены новые риски и дополнительные опции, которые понадобятся путешественникам в поездках по России и за рубежом, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".