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От металла до кузова: как Sollers собирает компонентную цепочку в Ульяновске

Новый пресс и лазерная резка должны расширить локализацию кузовных деталей. Разбираемся, что означают заявленные параметры и почему ещё рано обещать дешёвые запчасти.

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