Флейвористические тренды на 2025 год

Приближается Новый год, а значит, сейчас и в первом квартале 2025-го в пищевых медиа будут массово опубликованы различного рода тренды и прогнозы наиболее удачных вариантов вкусовых решений, которые будут способствовать росту потребительской лояльностиИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ШАЛИМОВА читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии