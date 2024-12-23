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  • Воробей
    Нет. Они, кучка таковых, просто хотят воровать чужое для личного обогащения. И это в стране, где электричество подаёт...Абхазия: стрельба...
  • Вовладар Даров
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Флейвористические тренды на 2025 год

Флейвористические тренды на 2025 год

Приближается Новый год, а значит, сейчас и в первом квартале 2025-го в пищевых медиа будут массово опубликованы различного рода тренды и прогнозы наиболее удачных вариантов вкусовых решений, которые будут способствовать росту потребительской лояльностиИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ШАЛИМОВА читайте на monocle.

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