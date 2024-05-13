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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» подписал форварда Броссо на год. Канадец набрал 23+12 в 67 играх за «Куньлунь» в минувшем сезоне

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на один сезон.  Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 миллионов рублей.

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