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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион Bellator назвал себя лучшим бойцом легчайшего веса в мире: «Надеру зад даже Кинг-Конгу»

«Я вернулся за своим поясом. Что для меня дальше? Это не имеет значения. Я лучший боец в мире в 61 кг.

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