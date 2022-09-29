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Третья мировая уже идет: эксперт предположил, что стоит за взрывами «Северных потоков»

Третья мировая уже идет: эксперт предположил, что стоит за взрывами «Северных потоков»

И это уже не пугалки, а конкретный теракт, который в принципе развязывает руки всем.Как стало известно в этот четверг, шведская береговая охрана обнаружила еще одну — четвертую утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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